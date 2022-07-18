Зайнутдинов в топе! Казахстанец вошел в сборную тура РПЛ

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов попал в символическую сборную первого тура РПЛ по версии "Матч-ТВ", передает корреспондент Vesti.kz.

Московский ЦСКА обыграл на своем поле "Урал", а казахстанец сыграл на позиции центрального защитника.

"Вот и первая сборная тура. Два новичка из "Факела", три армейца и Глушенков в атаке. Все на месте?", - говорится в сообщении.

Добавим, что Зайнутдинов завершил матч с желтой карточкой, а затем объяснил свое поведение.

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