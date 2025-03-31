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"Я не готовился, пил чай и ел вафли". Алип - о внезапной замене

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Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип признался в эфире "Матч ТВ", что не был готов к раннему выходу на поле в матче 22-го тура РПЛ против "Рубина", передают Vesti.kz.

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Встреча завершилась уверенной победой "Зенита" (4:0), а Алип появился на поле уже на 14-й минуте, заменив Нино, который покинул игру из-за травмы головы.

Алип помог "Зениту" одержать разгромную победу

- Каково это - экстренно выходить на замену?

- Скажу честно, я не готовился. Пил чай с Димой Чистяковым, ели вафли, и тут говорят: "Разминайся, выйдешь на поле". Тяжело было сразу войти, надо было чуть‑чуть подышать, побегать. Главное - победили и не пропустили.

В первом тайме чуть торопились, хотели забить быстрый гол. К сожалению, не получилось. Из‑за этого чуть‑чуть была скованность. Во втором тайме, слава богу, забили первыми, а дальше уже сами видели, - сказал Алип.

Для казахстанца это был 14-й матч в нынешнем сезоне РПЛ, в его активе значатся один гол и одна голевая передача.

В следующем туре, 5 апреля, "Рубин" сыграет на выезде с "Крыльями Советов", а "Зенит" встретится в гостях с "Локомотивом".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 22 14 7 1 44-13 49
2 Зенит 22 14 4 4 44-14 46
3 Спартак М 22 13 5 4 41-17 44
4 Динамо М 22 12 6 4 48-24 42
5 ЦСКА М 22 12 5 5 33-15 41
6 Локомотив М 22 12 4 6 38-34 40
7 Ростов 22 9 6 7 35-33 33
8 Рубин 22 9 5 8 29-33 32
9 Акрон Тл 22 7 4 11 28-41 25
10 Химки 22 5 8 9 26-37 23
11 Крылья Советов 22 6 4 12 25-37 22
12 Динамо Мх 22 4 9 9 16-24 21
13 Пари НН 22 5 4 13 17-41 19
14 Ахмат 22 3 10 9 20-35 19
15 Факел 22 2 8 12 11-34 14
16 Оренбург 22 2 5 15 19-42 11

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