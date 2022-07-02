"Я был впечатлен". Бабаян рассказал о работе в ЦСКА

Казахстанский специалист Григорий Бабаян, работавший ассистентом главного тренера ЦСКА, в интервью "Спорт-Экспресс" рассказал о том как оказался в московском клубе и объяснил, почему решился покинуть "Тобол".

- Как вы оказались в ЦСКА?

- В январе 2021-го я попал на стажировку: полетел на сбор в Кампоамор. Тогда главным тренером был Виктор Гончаренко. Я провел с командой семь дней, познакомился со всеми. Меня пускали практически везде, не скрывали тактику, план подготовки, теорию. Я был впечатлен, хороший опыт.

- Там и познакомились с руководством?

- Да, мы общались со всеми. По окончании стажировки меня попросили дать свою оценку, рассказать о плюсах и минусах, которые я заметил. Мы сели и обо всем поговорили с Романом Бабаевым. Там же был и Гончаренко, и фитнес-тренер - весь тренерский штаб.

- Помните день, когда ЦСКА предложил вам работу?

- Это было в начале июня. Олич еще работал главным тренером, чемпионат был на паузе. Команда отдыхала, а я занимался своими делами. Поэтому когда мне позвонили, я взял паузу и сказал, что переговорю с руководством "Тобола".

От ЦСКА в клуб пришло письмо: "Пожалуйста, отпустите. Мы готовы сотрудничать в плане развития, обмена опытом". Буквально через три дня после этого у нас был важный матч с "Астаной", и мы договорились, что эту тему до игры не поднимаем.

Я должен был вылетать (в Москву) сразу после матча. По сути, у меня не было времени попрощаться с командой. Я очень сильно переживал, но старался этого не показывать. Я все-таки собирал ту команду под себя - на душе лежал груз. Я понимал, что в какой-то степени подвожу своих футболистов.

С "Астаной" мы сыграли вничью - после матча я объявил ребятам, что ухожу. Это был очень сложный 15-минутный разговор в раздевалке.

- Что ЦСКА предлагал изначально - работать ассистентом?

- Да, разговор был такой: "На начальном этапе мы вас рассматриваем как ассистента. Нам понравилось ваше видение, ваша философия".

- Почему ради работы ассистентом, пусть и в топ-клубе, вы оставили клуб в Казахстане? Рассчитывали стать главным?

- Во-первых, я всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате, более сильном. В будущем, конечно, хотел бы стать и главным тренером. Но изначально ехал помощником, мне было важно получить этот бесценный опыт, потому что я первый казахстанский тренер, которого пригласили работать в Россию. Еще и в топ-клуб.

- Вас не беспокоило, что вы станете ассистентом тренера, у которого опыта меньше, чем у вас?

- Нет, в первую очередь я ехал в топ-клуб. Мне сказали, что будет формироваться тренерский штаб. Говорили: "Вы нам нужны".

Ранее он озвучил планы после ухода из ЦСКА.

Напомним, в ЦСКА Бабаян помогал Алексею Березуцкому.

Добавим, что до ЦСКА в Казахстане 42-летний специалист работал в "Алма-Ате", "Астане", "Тоболе" и сборной страны.

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