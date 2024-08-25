"Вытеснит его из состава". Российский комментатор похвалил Алипа за матч со "Спартаком"
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Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника "Зенита" Страхиню Эраковича, который был удален в матче со "Спартаком" (0:0) в шестом туре российской премьер-лиги (РПЛ), а также похвалил казахстанского футболиста санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника "Зенита" Страхиню Эраковича, который был удален в матче со "Спартаком" (0:0) в шестом туре российской премьер-лиги (РПЛ), а также похвалил казахстанского футболиста санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.
Алип помог "Зениту" в принципиальном матче со "Спартаком"
"Матч со "Спартаком" выявил проблемы в составе "Зенита". Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы. Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича", - сказал Орлов "СЭ".
"Зенит" (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. "Спартак" (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
31 августа "Зенит" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Спартак" в этот день на своем поле примет "Рубин".
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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|2
|Динамо М
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Локомотив М
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|4
|Спартак М
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|6
|ЦСКА М
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|13
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|14
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|16
|Крылья Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
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