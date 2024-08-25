Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 11:47
 

"Вытеснит его из состава". Российский комментатор похвалил Алипа за матч со "Спартаком"

  Комментарии

Поделиться
"Вытеснит его из состава". Российский комментатор похвалил Алипа за матч со "Спартаком" ©fc-zenit.ru

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника "Зенита" Страхиню Эраковича, который был удален в матче со "Спартаком" (0:0) в шестом туре российской премьер-лиги (РПЛ), а также похвалил казахстанского футболиста санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

Поделиться

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника "Зенита" Страхиню Эраковича, который был удален в матче со "Спартаком" (0:0) в шестом туре российской премьер-лиги (РПЛ), а также похвалил казахстанского футболиста санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

Алип помог "Зениту" в принципиальном матче со "Спартаком"

"Матч со "Спартаком" выявил проблемы в составе "Зенита". Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы. Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича", - сказал Орлов "СЭ"

"Зенит" (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. "Спартак" (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

31 августа "Зенит" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Спартак" в этот день на своем поле примет "Рубин".

Станислав Черчесов назвал лидера сборной Казахстана по футболу

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2 Динамо М 5 4 0 1 9-3 12
3 Локомотив М 5 4 0 1 12-5 12
4 Спартак М 6 3 2 1 9-3 11
5 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6 ЦСКА М 6 3 1 2 13-4 10
7 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
14 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
15 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16 Крылья Советов 5 1 0 4 3-11 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Спартак Москва Футбол Премьер-лига России

Реклама

Живи спортом!