Вратарь "Ливерпуля" принял решение по клубу Роналду: ему предложили баснословные деньги
Поделиться
Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер подтвердил, что к нему с заманчивыми предложениями выходили клубы из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.
Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер подтвердил, что к нему с заманчивыми предложениями выходили клубы из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.
"Да, интерес (со стороны Саудовской Аравии) был.
Когда вы слышите о том, сколько получают другие игроки в Саудовской Аравии, вас это немного привлекает, это нормально, но никогда не доходило до того, чтобы я говорил о зарплате.
У меня есть контракт с "Ливерпулем", и я хочу доработать его до конца или заключить новый. Я очень счастлив. Пока у меня есть контракт, я буду сосредоточен здесь, в "Ливерпуле".
Если в интересах клуба договориться с другой командой, то это будет другой разговор. Я открыт (для поездки в Саудовскую Аравию), но не сейчас", - цитирует Бекера Daily Mail.
Также отмечается, что Бекер ответил отказом на переход в "Аль-Наср", главной звездой которого является португалец Криштиану Роналду.
Контракт 31-летнего Бекера с "Ливерпулем" действует до 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро. Цвета "красных" он защищает с 2018 года, когда перешел из "Ромы" 62,5 миллиона евро. Также в карьере вратаря был бразильский "Интернасьонал".
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|5
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|15
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Реклама