Вратарь "Ливерпуля" принял решение по клубу Роналду: ему предложили баснословные деньги

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии по футболу Алисон Бекер подтвердил, что к нему с заманчивыми предложениями выходили клубы из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

"Да, интерес (со стороны Саудовской Аравии) был.

Когда вы слышите о том, сколько получают другие игроки в Саудовской Аравии, вас это немного привлекает, это нормально, но никогда не доходило до того, чтобы я говорил о зарплате.

У меня есть контракт с "Ливерпулем", и я хочу доработать его до конца или заключить новый. Я очень счастлив. Пока у меня есть контракт, я буду сосредоточен здесь, в "Ливерпуле".

Если в интересах клуба договориться с другой командой, то это будет другой разговор. Я открыт (для поездки в Саудовскую Аравию), но не сейчас", - цитирует Бекера Daily Mail.