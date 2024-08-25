Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду перед матчем с Казахстаном

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.

Холанд оформил десятый хет-трик в своей карьере в матче с "Ипсвичем" (4:1) во втором туре английской премьер-лиги (АПЛ).

С момента перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году на его счету 94 гола в 101 матче во всех соревнованиях, а также 67 голов в 68 матчах премьер-лиги. По словам Гвардиолы, эти показатели могут сравниться с результатами двух лучших игроков в истории - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Он делал это в Зальцбурге и в Германии, цифры просто поражают. По количеству голов он может соперничать с Криштиану и Месси. В его возрасте это невероятные цифры. Он невероятная угроза, и мы надеемся, что он останется здесь на долгие годы", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Отметим, что сборная Норвегии с Холандом в составе сыграет против Казахстана 6 сентября в Алматы. В группе 3 Лиги наций соперниками казахстанцев также являются команды Словении и Австрии.