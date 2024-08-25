Гвардиола сравнил Холанда с Месси и Роналду перед матчем с Казахстаном
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность норвежского форварда своей команды Эрлинга Холанда, передают Vesti.kz.
Холанд оформил десятый хет-трик в своей карьере в матче с "Ипсвичем" (4:1) во втором туре английской премьер-лиги (АПЛ).
С момента перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году на его счету 94 гола в 101 матче во всех соревнованиях, а также 67 голов в 68 матчах премьер-лиги. По словам Гвардиолы, эти показатели могут сравниться с результатами двух лучших игроков в истории - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Он делал это в Зальцбурге и в Германии, цифры просто поражают.
По количеству голов он может соперничать с Криштиану и Месси. В его возрасте это невероятные цифры. Он невероятная угроза, и мы надеемся, что он останется здесь на долгие годы", - приводит слова Гвардиолы ESPN.
Отметим, что сборная Норвегии с Холандом в составе сыграет против Казахстана 6 сентября в Алматы. В группе 3 Лиги наций соперниками казахстанцев также являются команды Словении и Австрии.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|5
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|14
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|15
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|18
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|19
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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