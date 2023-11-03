Вундеркинду из Узбекистана поставили в пример Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 13:59
©ПФК ЦСКА

Руководитель азиатского отделения агентства ProSports Management Кахор Муминов в интервью Sport24, представляющий интересы вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, допусти, что 20-летний игрок из Узббекистана возможно, в будущем будет продолжать свою карьеру в европейском чемпионате, сообщают Vesti.kz.

В Качестве примера агент привел историю полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, который летом перешел из ЦСКА в турецкий "Бешикташ".

- Выбор ЦСКА - трамплин куда-то дальше?

- Об этом еще рано говорить - Аббос пока провел всего несколько качественных игр. В этом плане нас устроило, что в ЦСКА невысокая количественно конкурентная среда, всегда будет возможность себя проявить.

Когда станет твердым игроком состава и поможет ЦСКА взять титулы - посмотрим. Большая благодарность клубу за то, что поверили в молодого парня, фактически ноунейма из Узбекистана. Все дальнейшие шаги будем делать совместно с руководством. История того же Зайнутдинова должна мотивировать Аббоса работать еще сильнее.

Новая звезда сборной Узбекистана пожелал удачи Зайнутдинову в Турции

 

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Узбекистан ЦСКА

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