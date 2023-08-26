Новая звезда сборной Узбекистана пожелал удачи Зайнутдинову в Турции

Полузащитник сборной Узбекистана и новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как ему помог при адаптации в московском клубе Бахтиер Зайнутдинов.

Файзуллаев тепло отозвался о Зайнутдинове, поблагодарив его за помощь и пожелав успехов после перехода в "Бешикташ".

"Адаптация идет очень хорошо, ребята очень помогли, спасибо им, Баха тоже очень помог мне, спасибо ему. Желаю ему удачи в Турции. Баха помог познакомиться с ребятами, клубом, базой, со всем помог", - цитирует узбекистанца ТАСС.

Напомним, что Зайнутдинов перешел из ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 миллиона евро. Казахстанец уже дебютировал за стамбульский клуб и отметился победным голом в матче Лиги конференций против киевского "Динамо".

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