Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о вероятности перехода петербургский клуб полузащитника сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Зенит", "Динамо" и "Краснодар" заинтересованы в услугах Зайнутдинова, но московский клуб является фаворитом в борьбе за игрока.

"Действительно ли Зайнутдинов находится в сфере интересов "Зенита"? Не находится", — ответил Медведев Vseprosport.ru.

Зайнутдинову 27 лет, за "Бешикташ" он выступает с 2023 года. В завершившемся сезоне казахстанский футболист провел 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

В "Зените" выступает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип. Зайнутдинов ранее уже выступал в РПЛ, он выступал за такие клубы как "Ростов" и ЦСКА.