В России задумали создать новый футбольный турнир

Футбольные клубы российской премьер-лиги (РПЛ) намерены рассмотреть вопрос создания нового турнира - Кубка Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "РБ Спорт", создание турнира будет рассматриваться только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.

Предполагается, что в случае создания Кубка Лиги участвовать в нем будут только представители РПЛ. У турнира будет солидный призовой фонд, а играть будут по формуле Кубка России до его реформы (один раунд - два матча, дома и в гостях).

Напомним, что в РПЛ выступают футболисты сборной Казахстана - Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Нуралы Алип ("Зенит") и Марат Быстров ("Ахмат").

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