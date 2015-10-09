Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
В России раскритиковали "Зенит" и упомянули Алипа

Колумнист "Петербургского дневника" Кирилл Легков высказался о выступлении "Зенита" в первой половине сезона российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

По словам эксперта, команда не отреагировала на провал прошлой кампании и не применила ключевые решения к изменению.

"Стала ли лучше игра "Зенита" – такой к вам вопрос. В чем он изменился? Нужны ли эти изменения? Я, честно говоря, ждал после окончания предыдущего сезона, в котором "сине-бело-голубые" не выиграли ни одного титула, обновления команды, строительства новой. Но ничего такого не увидел. "Зенит" купил летом Жерсона и Романа Вегу. Второй почти не выходит на поле, хотя основной левый защитник – Дуглас Сантос – травмирован, тут, наверное, и лимит мешает, тренеры "Зенита" ставят на эту позицию казаха Нуралы Алипа. Жерсон проявил себя только в последнем туре года, забив гол "Акрону". Тогда же, летом, "Зенит" вернул в состав Вендела, которого не удалось продать в бразильский клуб. Вот и все изменения, собственно говоря", — заявил Легков.

В составе "Зенита", который возглавляет Сергей Семак, играет капитан сборной Казахстана — защитник Нуралы Алип. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах за петербургский клуб и отличился одним забитым мячом.

После первого круга РПЛ команда Семака имеет в активе 39 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая действующему чемпиону России — "Краснодару" — лишь один балл.

Капитан сборной Казахстана покинул расположение "Зенита"

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

