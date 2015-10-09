В России раскритиковали "Зенит" и упомянули Алипа

Колумнист "Петербургского дневника" Кирилл Легков высказался о выступлении "Зенита" в первой половине сезона российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

По словам эксперта, команда не отреагировала на провал прошлой кампании и не применила ключевые решения к изменению.

"Стала ли лучше игра "Зенита" – такой к вам вопрос. В чем он изменился? Нужны ли эти изменения? Я, честно говоря, ждал после окончания предыдущего сезона, в котором "сине-бело-голубые" не выиграли ни одного титула, обновления команды, строительства новой. Но ничего такого не увидел. "Зенит" купил летом Жерсона и Романа Вегу. Второй почти не выходит на поле, хотя основной левый защитник – Дуглас Сантос – травмирован, тут, наверное, и лимит мешает, тренеры "Зенита" ставят на эту позицию казаха Нуралы Алипа. Жерсон проявил себя только в последнем туре года, забив гол "Акрону". Тогда же, летом, "Зенит" вернул в состав Вендела, которого не удалось продать в бразильский клуб. Вот и все изменения, собственно говоря", — заявил Легков.

В составе "Зенита", который возглавляет Сергей Семак, играет капитан сборной Казахстана — защитник Нуралы Алип. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах за петербургский клуб и отличился одним забитым мячом.

После первого круга РПЛ команда Семака имеет в активе 39 очков и располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая действующему чемпиону России — "Краснодару" — лишь один балл.

