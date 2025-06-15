В клубе Самородова объявили об уходе семи футболистов

Грозненский "Ахмат" объявил об уходе группы футболистов, передают Vesti.kz.

Сразу семь игроков покинули команду по окончании сезона. В их числе - защитник Арсен Адамов, который возвращается в "Зенит" после завершения аренды.

Также в "Ростов" вернулся полузащитник Даниил Уткин, после чего на правах аренды перешел в "Балтику".

Помимо них, клуб покидают Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.





Отметим, что в составе "Ахмата" продолжает выступать нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. Он остался в команде и готовится к следующему сезону.

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