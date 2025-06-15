Россия
Сегодня 15:50

В клубе Самородова объявили об уходе семи футболистов

©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" объявил об уходе группы футболистов, передают Vesti.kz.

Сразу семь игроков покинули команду по окончании сезона. В их числе - защитник Арсен Адамов, который возвращается в "Зенит" после завершения аренды.

Также в "Ростов" вернулся полузащитник Даниил Уткин, после чего на правах аренды перешел в "Балтику".

Помимо них, клуб покидают Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.


Отметим, что в составе "Ахмата" продолжает выступать нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. Он остался в команде и готовится к следующему сезону.

Игрок сборной Беларуси выделил сумасшедшего таланта в сборной Казахстана

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →