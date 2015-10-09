Игрок сборной Беларуси выделил сумасшедшего таланта в сборной Казахстана

Защитник сборной Беларуси Павел Забелин рассказал, кто из игроков атаки сборной Казахстана доставил ему наибольшее количество проблем, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Борисове завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. За белорусскую сборную отличились Валерий Громыко (26-я минута), Валерий Бочеров (31-я), Трофим Мельниченко (50-я) и Евгений Шикавка (80-я). У гостей единственный мяч забил Галымжан Кенжебек (74-я).

"Ислам может действовать еще лучше. Ведь его возможности знаю – бок о бок играл с ним в "Тоболе". Потенциал Чеснокова просто сумасшедший. Сейчас его продают в Шотландию. Думаю, больше всего доставил хлопот Самородов. Был у него момент, когда зашел в нашу штрафную. Хорошо, что получилось отбиться. Думаю, казахстанцы могут играть лучше. Вряд ли кто-то конкретно нам доставил большие неприятности. Вроде бы справлялись", - заявил Забелин в интервью "Прессбол".

Матч с Беларусью стал частью подготовки сборной Казахстана к отборочному турниру чемпионата мира 2026 года. Уже 9 июня казахстанцы сыграют дома против Северной Македонии.