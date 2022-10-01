ЦСКА Зайнутдинова добыл победу после неожиданной сенсации в РПЛ

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:25
©ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" в рамках 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу "армейцев", в составе которых дублем отметился Федор Чалов (13-я минута и 38-я). У проигравших один мяч отыграл Бутта Магомедов (88-я). 

Победа позволила футболистам ЦСКА набрать 23 очка и подняться с третьего на второе место в турнирной таблице, а "Химки" с 8 баллами остались на 13-й строчке из 16.

Таким образом "армейцам" удалось реабилитироваться за сенсационное поражение в предыдущем туре от аутсайдера чемпионата - "Торпедо" (0:1).

Напомним, что эту игру за ЦСКА из-за травмы пропускал универсал сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Химки ФК Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:25
Россия
ЦСКА Зайнутдинова добыл победу после неожиданной сенсации в РПЛ
Сегодня , 18:39
Россия
В ЦСКА объяснили, почему Зайнутдинов не попал в заявку на матч РПЛ
Вчера , 17:24
Россия
Зайнутдинов вспомнил о желании завершить карьеру и обратился к игрокам "Тараза"
Вчера , 14:45
Россия
"Зениту" вынесли вердикт после "бенефиса" Нуралы Алипа
Вчера , 13:47
Россия
Алипу "прилетело" от экс-игрока "Зенита" за поражение от "Спартака"
Вчера , 10:39
Россия
Алип зря вышел? "Зениту" досталось за поражение "Спартаку"
Вчера , 07:59
Россия
Тренер "Зенита" высказался о голах после выхода Алипа
Вчера , 07:37
Россия
Красотища! Как Алип сыграл за "Зенит" против "Спартака"
29 сентября, 21:10
Россия
Клуб казахстанца одержал волевую победу в Кубке России в дебютном матче нового тренера
29 сентября, 19:30
Россия
"Это футболист Лобановского". Адиев - о Зайнутдинове и интересе "Аталанты"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»