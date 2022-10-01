В ЦСКА объяснили, почему Зайнутдинов не попал в заявку на матч РПЛ

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку московского клуба на матч 11‑го тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 1 октября, в Химках и начнется в 19:30 по времени Астаны.

"В настоящее время вне общей группы находится только Бахтиер Зайнутдинов, который приехал из сборной с небольшим повреждением. После матча с "Сочи" мы его осмотрели. Тренерский и медицинский штабы совместно решили, что сегодня его надо приберечь - он будет готовиться к игре с "Динамо", - приводит слова Безуглова пресс‑служба ЦСКА.

Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ 24-летний Зайнутдинов провел 10 матчей и не раз признавался лучшим игроком на своей позиции.

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