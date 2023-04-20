Тренер ЦСКА оценил потерю Зайнутдинова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире "Матч ТВ" рассказал о травме казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

Из-за нее Зайнутдинов не смог принять участие в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России против "Урала" (1:1). Ответная игра команд состоится 3 мая.

- Травму получил Зайнутдинов. Насколько серьезная эта потеря?

- Каждый игрок нашей команды для нас - существенная потеря. Но мы с достоинством выйдем из этой ситуации. Есть готовые ребята.

Ранее главный врач московского клуба Эдуард Безуглов сообщил, что у Зайнутдинова небольшая проблема со здоровьем, как говорят в НХЛ, с нижней частью тела. В настоящее время он проходит курс стартовой терапии.

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