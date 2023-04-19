В ЦСКА сделали заявление о здоровье Зайнутдинова. Он не сыграет в Кубке России

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не сможет принять участие в матче первого раунда финала Пути РПЛ Кубка России против "Урала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он не сыграет по медицинским причинам. Об этом сообщил главный врач клуба Эдуард Безуглов. Встреча состоится сегодня в 22:00 по времени Астаны на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.



"Доступными для игры против "Урала" сегодня являются все футболисты, кроме Бахтиера Зайнутдинова. У него небольшая проблема со здоровьем, как говорят в НХЛ, с нижней частью тела. В настоящее время он проходит курс стартовой терапии. Послезавтра будет повторное обследование, после которого будет определена финальная тактика лечения. Сроки лечения будут определены с большей точностью. Мы об этом обязательно сообщим", - цитирует Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что в текущем сезоне Зайнутдинов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и сделал голевую передачу.

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