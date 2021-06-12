Трансфер в РПЛ сорвался? Футболисту сборной Казахстана ищут клуб в Европе

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский может продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

"Далеко не факт, что Вороговский продолжит карьеру на просторах СНГ. Бельгийский агент игрока активно ищет новую команду в Европе. Приоритет отдается чемпионатам Венгрии, Польши, Чехии и Словакии", - говорится в сообщении источника.

Ранее СМИ отмечали, что Вороговский перейдет в российский клуб премьер-лиги "Урал". Также сообщалось, что бельгийский "Беерсхот" предлагал казахстанцу новый контракт.

В минувшем сезоне игрок провел 22 матча за "Беерсхот" и забил один гол. На его счету 15 игр в составе национальной команды.

Вороговский является воспитанником алматинской школы футбола. В Казахстане выступал за "Ак-Булак", "Жетысу-Сункар", "Кайсар" и "Кайрат".

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