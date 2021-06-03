Футболист сборной Казахстана Ян Вороговский определился с новым клубом

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский определился с новым клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации "Спорт-Экспресса", 24-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с "Уралом". Минувший сезон екатеринбургский клуб закончил на 12-м месте в российской премьер-лиге.
Вороговский перейдет в "Урал" свободным агентом. Последние два сезона он провел в "Беерсхоте". Сообщалось, что бельгийский клуб предложил казахстанцу новый контракт, но стороны пока взяли паузу.
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В минувшем сезоне Вороговский провел 22 матча за "Беерсхот" и забил один гол. На его счету 15 игр в составе сборной Казахстана.
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