Сегодня, 24 августа, пройдет центральный матч шестого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком", где может принять участие защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак решил оставить Алипа в запасе на матч со "Спартаком", вместо него в центре обороны сыграют Нино и Страхиня Эракович.

Отметим, что ранее Нуралы получил травму и лишь недавно восстановился.

В нынешнем сезоне казахстанец пока не провел ни одного матча в РПЛ, но имел практику в играх Кубка и Суперкубка России.

Матч "Зенит" - "Спартак" стартует в 19:30 по казахстанскому времени.