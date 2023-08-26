Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги встречи с "Уралом" (4:0) и в частности объяснил, почему он заменил Нуралы Алипа в конце матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Центрбек сборной Казахстана отыграл 75 минут, а вскоре был заменен на Александра Коваленко.

"Появление Барриоса на месте центрального защитника связано с тем, что следующую игру на Кубок он пропускает. Поэтому он получил максимум игрового времени, а тот же Нуралы Алип — это игрок центра обороны. Для нас, учитывая все наши сложности, его состояние очень важно. Ему дали возможность сыграть немножко меньше, чтобы он был лучше готов к Кубку", - отметил Семак на пресс-конференции.

Для Алипа это был пятый матч в РПЛ 2023/24, пока казахстанец пропустил лишь одну игру в нынешнем розыгрыше чемпионата России.