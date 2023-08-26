Семак высказался о важном значении Алипа для "Зенита"

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 21:00
©ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги встречи с "Уралом" (4:0) и в частности объяснил, почему он заменил Нуралы Алипа в конце матча, сообщает корреспондент Vesti.kz

Центрбек сборной Казахстана отыграл 75 минут, а вскоре был заменен на Александра Коваленко. 

"Появление Барриоса на месте центрального защитника связано с тем, что следующую игру на Кубок он пропускает. Поэтому он получил максимум игрового времени, а тот же Нуралы Алип — это игрок центра обороны. Для нас, учитывая все наши сложности, его состояние очень важно. Ему дали возможность сыграть немножко меньше, чтобы он был лучше готов к Кубку", - отметил Семак на пресс-конференции. 

Для Алипа это был пятый матч в РПЛ 2023/24, пока казахстанец пропустил лишь одну игру в нынешнем розыгрыше чемпионата России. 

 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:00
Россия
Уедет в Турцию? Защитник сборной Казахстана не попал в заявку "Ахмата" на матч со "Спартаком"
Вчера , 21:32
Россия
"Для него это лучший вариант". Экс-игрок ЦСКА оценил трансфер Зайнутдинова в "Бешикташ"
Вчера , 21:00
Россия
Семак высказался о важном значении Алипа для "Зенита"
Вчера , 20:30
Россия
Алип помог "Зениту" одержать разгромную победу в РПЛ
Вчера , 18:00
Россия
Игрок сборной Казахстана хочет продолжить карьеру за рубежом
Вчера , 17:30
Россия
Новая звезда сборной Узбекистана пожелал удачи Зайнутдинову в Турции
23 августа, 13:20
Россия
"Зенит" решил судьбу Алипа
21 августа, 20:36
Россия
Зайнутдинов попрощался с болельщиками ЦСКА после официального представления в "Бешикташе"
21 августа, 18:09
Россия
Алип высказался о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" и своей мечте играть в Европе
21 августа, 15:47
Россия
Нуралы Алип высказался о трансфере в "Трабзонспор"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»