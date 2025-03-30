Самородов сделал громкое заявление после сенсации в РПЛ

Полузащитник грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов в интервью "Матч ТВ" отметил, что его команда заслуживала большего в поединке 22-го тура Российской Премьер-лиги против московского "Спартака", сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в воскресенье на домашнем стадионе "Ахмата", завершилась безголевой ничьей – 0:0.

- Была равная игра. У нас было побольше моментов, но не хватило реализации. "Ахмат" был ближе к победе, это мое мнение.

- Показалось, что ты был не очень доволен судейством.

- Да это игровые моменты, бывает. Люди тоже ошибаются. У меня всегда так, эмоции переполняют. Иногда не могу себя контролировать, но пытаюсь поменьше реагировать.

"Спартак" набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, а "Ахмат" с 19-ю баллами располагается на 14-й строчке.

Напомним, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив три гола и оформив два ассиста.