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В России усомнились в назначении нового тренера в клуб Самородова и Кенжебека

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В России усомнились в назначении нового тренера в клуб Самородова и Кенжебека ©ФК "Ахмат"

Бывший футбольный агент Тимур Гурцкая оценил назначение Ролана Гусева главным тренером грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

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Бывший футбольный агент Тимур Гурцкая оценил назначение Ролана Гусева главным тренером грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.

Специалист сменил на этом посту Станислава Черчесова, однако выбор нового наставника вызвал у эксперта вопросы.

По мнению Гурцкая, кандидатура Гусева выглядит не самым очевидным решением для грозненской команды. Он считает, что нынешнему атакующему составу "Ахмата" гораздо лучше подошёл бы другой специалист - Марцел Личка.

"Но "Ахмат" пошёл по пути минимального сопротивления, потому что им нужно было быстро поменять тренера. Я хочу, чтобы у Ролана всё получилось там. Но это очень сложный коллектив", - заявил Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

В составе грозненского "Ахмата" играют сразу два представителя сборной Казахстана — Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

После 12 туров Российской премьер-лиги "Ахмат" располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков.

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