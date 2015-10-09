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Черчесов раскрыл подробности прощания с клубом Самородова и Кенжебека после увольнения

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Черчесов раскрыл подробности прощания с клубом Самородова и Кенжебека после увольнения ©ФК "Ахмат"

Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о последних минутах работы с командой и прощании с футболистами после своей отставки, сообщают Vesti.kz.

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Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о последних минутах работы с командой и прощании с футболистами после своей отставки, сообщают Vesti.kz.

Российский специалист признался, что расставание прошло без долгих разговоров и эмоциональных сцен, поскольку игрокам необходимо было сосредоточиться на подготовке к следующему матчу.

"Мы с помощниками попрощались с командой, много времени это не заняло, футболистам нужно готовиться к очередному матчу. Обошлись без лишних эмоций", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Официально об уходе 62-летнего специалиста из "Ахмата" стало известно в понедельник, 2 ноября. Руководство грозненского клуба оперативно определилось с преемником - команду возглавил Ролан Гусев.

Черчесов руководил "Ахматом" на протяжении года и трёх месяцев. Этот этап стал для него вторым в грозненском клубе: впервые он занимал пост главного тренера команды с 2011 по 2013 год.

Добавим, в составе "Ахмата" выступают игроки сборной Казахстана Максим Самородов и Галымжан Кенжебек. В 2024 году Черчесов возглавлял сборную Казахстана.

Первый матч после смены наставника "Ахмат" проведёт в ближайшие выходные. На своём поле в Грозном команда встретится с московской "Родиной".

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