В России сделали заявление о возвращении в турниры ФИФА и УЕФА

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны, Михаил Дегтярев, заявил о своей уверенности в скором возвращении российских клубов к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, передают Vesti.kz.

— Сможет ли российский футбол вернуться в число мировых лидеров? Или цель в том, чтобы укрепить внутренний чемпионат?

— "Конечно, вернёмся. Мы никуда не уходили. Еврокубки временно закрыты, но мы вернемся однозначно. Укреплять чемпионат нужно, выстраивать систему подготовки молодых игроков, давать им больше практики. Мы об этом говорим и с РФС", — цитирует слова Дегтярева "Матч ТВ".

Отметим, что с конца февраля 2022 года российская сборная и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

Ранее президент "Целе" и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, что глава УЕФА Александер Чеферин уже работает над возвращением российского футбола на международную арену - подробности по ссылке.

