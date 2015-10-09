Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 23:50
 

В России сделали заявление о возвращении в турниры ФИФА и УЕФА

  Комментарии

Поделиться
В России сделали заявление о возвращении в турниры ФИФА и УЕФА Валерий Карпин (по центру). ©Михаил Шапаев, РФС

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны, Михаил Дегтярев, заявил о своей уверенности в скором возвращении российских клубов к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, передают Vesti.kz.

Поделиться

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны, Михаил Дегтярев, заявил о своей уверенности в скором возвращении российских клубов к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, передают Vesti.kz.

— Сможет ли российский футбол вернуться в число мировых лидеров? Или цель в том, чтобы укрепить внутренний чемпионат?

— "Конечно, вернёмся. Мы никуда не уходили. Еврокубки временно закрыты, но мы вернемся однозначно. Укреплять чемпионат нужно, выстраивать систему подготовки молодых игроков, давать им больше практики. Мы об этом говорим и с РФС", — цитирует слова Дегтярева "Матч ТВ".

Отметим, что с конца февраля 2022 года российская сборная и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.

Ранее президент "Целе" и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило рассказал, что глава УЕФА Александер Чеферин уже работает над возвращением российского футбола на международную арену - подробности по ссылке.

ФИФА приняла решение по сборной России. Подробности

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 174 человек

Реклама

Живи спортом!