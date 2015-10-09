Двойным камбэком завершился первый матч Бразилии на ЧМ по футболу

Молодёжные сборные Бразилии и Мексики (U-20) не смогли выявить сильнейшего в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2025 по футболу, проходящего в Чили, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счётом 2:2. В ходе игры каждая из команд была в роли отыгрывающейся стороны, но все же сумела избежать поражения.
В составе бразильцев голы забили Рафаэл Коутиньо (21-й минута) и Луиги (76-я). У мексиканцев отличились Алексей Домингес (10-я) и Диего Очоа (86-я).
В квартете С также выступают команды Испании и Марокко, их матч завершился сенсацией, подробности - тут.
This team never stops fighting. 😤🇲🇽— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) September 29, 2025
We kicked off our participation in Chile 2025 with a draw against Brazil. 🇧🇷
There's still a long way to go, come on team! #ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kvqS2pEjkM
Турнирная таблица после 1-го тура
Чемпионат мира среди молодёжных команд проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.
