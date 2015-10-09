Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 08:20
 

Двойным камбэком завершился первый матч Бразилии на ЧМ по футболу

  Комментарии

Поделиться
Двойным камбэком завершился первый матч Бразилии на ЧМ по футболу ©x.com/miseleccionmxEN

Молодёжные сборные Бразилии и Мексики (U-20) не смогли выявить сильнейшего в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2025 по футболу, проходящего в Чили, передают Vesti.kz.

Поделиться

Молодёжные сборные Бразилии и Мексики (U-20) не смогли выявить сильнейшего в стартовом туре группового этапа чемпионата мира-2025 по футболу, проходящего в Чили, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:2. В ходе игры каждая из команд была в роли отыгрывающейся стороны, но все же сумела избежать поражения.

В составе бразильцев голы забили Рафаэл Коутиньо (21-й минута) и Луиги (76-я). У мексиканцев отличились Алексей Домингес (10-я) и Диего Очоа (86-я).

В квартете С также выступают команды Испании и Марокко, их матч завершился сенсацией, подробности - тут.

Турнирная таблица после 1-го тура

  • Марокко - 3 очка
  • Бразилия - 1
  • Мексика - 1
  • Испания - 0

    • Чемпионат мира среди молодёжных команд проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

    Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
    30 сентября 21:45   •   не начат
    Кайрат
    Кайрат
    (Алматы)
    - : -
    Реал М
    Реал М
    (Мадрид)
    Кто победит в основное время?
    Кайрат
    Ничья
    Реал М
    Проголосовало 277 человек

    Реклама

    Живи спортом!