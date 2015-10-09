Сенсацией обернулся матч сборной Испании на ЧМ по футболу

Молодёжная сборная Испании по футболу (U-20) потерпела сенсационное поражение от Марокко в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2025 года, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Сантьяго (Чили) и завершилась со счётом 2:0 в пользу марокканцев.

У победителей отличились Яссир Забири (54-я минута) и Жессим Яссин (58-я).

Чемпионат мира среди молодёжных команд проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

В группе С также выступают команды Бразилии и Мексики.

Final del partido. Marruecos se lleva los tres puntos.



🇲🇦 | 2-0 | 🇪🇸 | 90'+7'#U20WC | #NuestraBase pic.twitter.com/27s8KfxaNt