Футбол
Сегодня 08:00
 

Сенсацией обернулся матч сборной Испании на ЧМ по футболу

Сенсацией обернулся матч сборной Испании на ЧМ по футболу ©x.com/SEFutbol

Молодёжная сборная Испании по футболу (U-20) потерпела сенсационное поражение от Марокко в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2025 года, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Сантьяго (Чили) и завершилась со счётом 2:0 в пользу марокканцев.

У победителей отличились Яссир Забири (54-я минута) и Жессим Яссин (58-я).

Чемпионат мира среди молодёжных команд проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

В группе С также выступают команды Бразилии и Мексики.

