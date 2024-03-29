Роналду и Месси пригласили в один клуб

Центральный защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал, каких футболистов он хотел бы пригласить в московский клуб, сообщают Vesti.kz.

"У нас очень хорошая и конкурентоспособная команда. Главное - быть одним целым, только так можно что-то выиграть. Конечно, если бы у меня была возможность, я бы пригласил к нам в команду Роналду и Месси, но об этом говорить нет смысла. Все игроки в "Динамо" усердно работают, чтобы достигнуть результата и радовать болельщиков", - приводит слова Бальбуэны "РБ Спорт".

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В нынешнем сезоне Бальбуэна принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Криштиану Роналду с 2023 года играет за саудовский "Аль-Наср", а Лионель Месси с лета прошлого года выступает за американский "Интер Майами".

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