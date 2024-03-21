Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Роналду и Месси в деле: назван главный фаворит на "Золотой мяч"-2024

Роналду и Месси в деле: назван главный фаворит на "Золотой мяч"-2024
©instagram.com/ballondorofficial

Популярный интернет-портал Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов на "Золотой мяч" в 2024 году - приз, вручаемый лучшему футболисту по итогам года, передают Vesti.kz.

Первую строчку по-прежнему занимает полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Следом за ним располагаются нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

Из первой десятки выбыл форвард "Интера" Лаутаро Мартинес - с девятого места он опустился на 16-е. Его заменил Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико", прежде занимавший 12-ю строчку.

Любопытно, что в топ-20 фаворитов входят Криштиану Роналду и Лионель Месси. Португалец потерял две позиции и опустился на 19-е место, а аргентинец остался на 20-м. Напомним, что Месси выигрывал "Золотой мяч" восемь раз, а Роналду – пять.

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем ("Реал")

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4. Филип Фоден ("Манчестер Сити")

5. Родри ("Манчестер Сити")

6. Харри Кейн ("Бавария")

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

8. Винисиус Жуниор ("Реал")

9. Антуан Гризманн ("Атлетико")

10. Букайо Сака ("Арсенал")

11. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

12. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

13. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

14. Деклан Райс ("Арсенал")

15. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

16. Лаутаро Мартинес ("Интер")

17. Флориан Виртц ("Байер")

18. Родриго ("Реал")

19. Криштиану Роналду ("Аль-Наср")

20. Лионель Месси ("Интер Майами"). 

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

Месси "избавился" от 8-го "Золотого мяча"

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Футбол Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Гризманн Антуан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 00:05
Сборные
©instagram.com/ballondorofficial Роналду и Месси в деле: назван главный фаворит на "Золотой мяч"-2024
Вчера , 23:50
Сборные
©epo.gr Вратарь сборной Греции высказался о возможной серии пенальти в игре с Казахстаном
Вчера , 23:35
Сборные
©epo.gr Главный тренер сборной Греции отметил прогресс Казахстана: нет права на ошибку
Вчера , 23:16
Сборные
©КФФ В Греции назвали лидера сборной Казахстана. Это не Зайнутдинов
Вчера , 21:52
Сборные
©КФФ "Мы не боимся полных трибун". Адиев - о матче с Грецией, Зайнутдинове и серии пенальти
Вчера , 21:12
Сборные
©КФФ Зайнутдинов заинтриговал заявлением на матч с Грецией за Евро-2024
Вчера , 20:51
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada Цена выхода на Евро-2024: Греции пообещали астрономический бонус за победу над Казахстаном
Вчера , 18:33
Сборные
©КФФ УЕФА восхитился голом сборной Казахстана в отборе на Евро-2024: видео
Вчера , 17:17
Сборные
©КФФ "Недоценивать Казахстан точно не стоит". В Европе предостерегли Грецию перед матчем за Евро-2024
Вчера , 16:02
Сборные
©КФФ Назван фаворит квартета Казахстана за путевку на Евро-2024
Вчера , 15:39
Сборные
©КФФ "Зайнутдинова никогда не видел". Легенда "Кайрата" - о потерях и давлении на Казахстан в матче с Грецией
Вчера , 15:20
Сборные
©European Qualifiers Хороший друг греков. Что нужно знать о судье важнейшего матча сборной Казахстана
Вчера , 14:12
Сборные
©КФФ Легендарный эксперт предрек Греции проблемы в матче с Казахстаном
Вчера , 13:21
Сборные
©КФФ Казахстан удивил СМИ и может обнулить успехи Греции в отборе на Евро
Вчера , 12:58
Сборные
©instagram.com/kff_team Назван победитель матча Греция - Казахстан за Евро-2024
Вчера , 12:09
Сборные
©КФФ В сборной Казахстана нашли виновного в случае поражения в битве за Евро
Вчера , 11:00
Сборные
©instagram.com/kff_team Казахстан предупредили перед матчем с Грецией за Евро-2024
Вчера , 10:00
Сборные
©ХК "Барыс" В "Барысе" оставили послание футболистам сборной Казахстана
Вчера , 09:45
Сборные
©КФФ Игрок сборной Казахстана Зуев рассказал об интересе клубов КПЛ и объяснил успех Зайнутдинова
Вчера , 09:29
Сборные
©instagram.com/kff_team Сборная Казахстана прибыла в Афины на супербитву за Евро
19 марта, 23:57
Сборные
©КФФ Зайнутдинов назвал самых опасных футболистов в составе сборной Греции
19 марта, 23:37
Сборные
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду сообщили плохие новости в сборной Португалии
19 марта, 23:17
Сборные
©КФФ Бахтиер Зайнутдинов сделал заявление о матче с Грецией
19 марта, 20:58
Сборные
©КФФ В Грузии назвали сильные стороны Казахстана перед матчем с Грецией
19 марта, 19:19
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана отправилась в Афины на матч Лиги наций
19 марта, 17:26
Сборные
©КФФ В Узбекистане оценили шансы сборной Казахстана на победу в Греции
19 марта, 16:14
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada/ В Греции назвали состав на матч с Казахстаном
19 марта, 15:15
Сборные
©КФФ Казахстану подсказали способ попасть на Евро-2024 и лучшую роль для Зайнутдинова
19 марта, 14:37
Сборные
©КФФ Зайнутдинов заменит Алипа в защите? Плюсы и минусы ротации перед матчем с Грецией
19 марта, 13:31
Сборные
©КФФ "Пластика из карате помогла в футболе". Игрок молодежной сборной Казахстана - о трансфере в Россию и карьере в Европе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus