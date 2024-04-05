"Радовались его успехам в сборной Казахстана". В "Ахмате" сделали заявление после назначения Адиева

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 17:19
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Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского клуба, передают Vesti.kz.

Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной: ранее стали известны некоторые подробности.

Официально! Клуб из России объявил о контракте с тренером сборной Казахстана

"Дорогие друзья!

Сегодня состоялось собрание футбольного клуба "АХМАТ", на котором я представил коллективу нового главного тренера Магомеда Адиева. Воспитанник чеченского футбола, будучи игроком, он выигрывал Кубок России с родным клубом, а уже в тренерской карьере, в разный период, входил в штаб команды. В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб "АХМАТ". Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи", - говорится в его сообщении в Telegram.

Отметим, "Ахмат" занимает 12-е место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 21 тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.

Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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