Прямая трансляция центрального матча тура РПЛ с участием Алипа

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 08:50
©ФК "Зенит"

Сегодня, 11 ноября, пройдет центральный матч 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирующий "Краснодар" (31) отправится в гости к своим ближайшим преследователям из санкт-петербургского "Зенита" (29), сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет на "Газпром Арене" в Санкт Петербурге, а стартовый свисток прозвучит в 22:30 по времени Астаны. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Q Sport International, "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

В случае победы над прямыми конкурентами "Зенит" может вырваться в лидеры РПЛ 2023/24. Любой другой исход сохранит первое место для "Краснодара".

23-летний казахстанский защитник Нуралы Алип возвращается в строй хозяев после отбывания дисквалификации за перебор желтых карточек. Он не принимал участия в игре 14-го тура против "Балтики" (2:0).

После этого матча Алип отправится в стан национальной сборной Казахстана и будет готовиться к предстоящим матчам квалификации Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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