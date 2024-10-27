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Прямая трансляция матча за лидерство в РПЛ с участием Алипа

©ФК "Зенит"

Сегодня, 27 октября, в Санкт-Петербурге пройдет центральный матч 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). "Зенит" на своем поле примет московский "Локомотив", сообщают Vesti.kz.

После 12 игр в активе "Зенита" 29 очков и второе место в турнирной таблице, а "Локомотив" замыкает топ-3 с 27 баллами. Эта встреча определит нового лидера чемпионата по итогам дня, так как лидирующий "Краснодар" (30) сыграет только в понедельник, 28 октября.

Этот матч в прямом эфире покажут в Казахстане. Трансляция будет доступна на телеканале Q League.

Отметим, что за "Зенит" играет казахстанский защитник Нуралы Алип.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3 Локомотив М 12 9 0 3 26-16 27
4 ЦСКА М 13 7 3 3 22-7 24
5 Динамо М 12 7 2 3 23-12 23
6 Спартак М 12 5 4 3 17-12 19
7 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8 Акрон Тл 13 3 4 6 17-26 13
9 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10 Крылья Советов 12 3 3 6 11-17 12
11 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
13 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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