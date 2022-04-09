Противостояние сборников и возвращение Зайнутдинова. Прямая трансляция матчей РПЛ с казахстанцами

Сегодня, 9 апреля, в премьер-лиге России пройдут матчи 24-го тура. В этот день клубы сразу трех казахстанских футболистов проведут свои встречи, причем двое игроков национальной сборной имеют шанс выступить друг против друга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 17:00 по времени Нур-Султана подмосковные "Химки" на своем поле примут гостей из ЦСКА. В составе "армейцев" может сыграть казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек в прошлом туре.

И если ЦСКА в актуальной турнирной таблице занимает третью строчку, то "Химки" идут третьими с конца.

В 22:30 по столичному времени в Грозном местный "Ахмат" померяется силами с лидирующим "Зенитом". В этой встрече на поле могут выйти сразу двое казахстанцев - по одному с каждой стороны. В составе "Ахмата" принять участие в игре имеет шансы защитник Марат Быстров, а у гостей - другой оборонец Нуралы Алип.

Матч "Химки" - ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер", а вот встречу "Ахмат" - "Зенит" также покажет главный канал "Матч ТВ".

Напомним, что сегодня также пройдут три матча пятого тура чемпионата Казахстана.

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