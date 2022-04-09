Центральный матч тура и встреча "Тобола". Прямая трансляция субботних игр КПЛ

Сегодня, 9 апреля, стартует пятый тур чемпионата Казахстана по футболу. В рамках субботнего игрового дня пройдут три встречи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в 15:00 тур откроет западное противостояние между "Атырау" и "Акжайыком". Эту встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Q Sport League, а также на YouTube-канале ПФЛК-ТВ.

В 17:00 пройдет второй матч дня, в котором сойдутся "Ордабасы" и действующий чемпион премьер-лиги "Тобол". Эту игру в прямом эфире можно будет посмотреть также на YouTube-канале ПФЛК-ТВ. Кроме того, матч будет транслироваться на сайте телеканала Qazsport.

В 19:00 состоится заключительная игра субботы. "Кайрат" в Алматы примет одного из лидеров чемпионата - актауский "Каспий". Этой игрой насладиться можно будет на сайте телеканала Qazsport и на YouTube-канале ПФЛК-ТВ. Отметим, что ни одна из команд в текущей кампании еще не проигрывала.

Оставшиеся четыре матча пятого тура пройдут уже в воскресенье, 10 апреля.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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