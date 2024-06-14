Представители Алипа рассказали об интересе других клубов и его будущем в "Зените"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 11:59
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел успешный сезон за "Зенит" и этим летом клуб будет обсуждать с игроком пролонгацию соглашения. В агентстве PC Management дали комментарий Vesti.kz относительно будущего 24-летнего футболиста. 

У Алипа на данный момент остался год до окончания контракта с клубом из Санкт-Петербурга. 

"По Нуралы в ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с "Зенитом". Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на "Зените", -  сообщили в агентстве PC Management. 

Напомним, что в прошедшем сезоне Алип провел за "Зенит" 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в недавнем Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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