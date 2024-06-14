Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип провел успешный сезон за "Зенит" и этим летом клуб будет обсуждать с игроком пролонгацию соглашения. В агентстве PC Management дали комментарий Vesti.kz относительно будущего 24-летнего футболиста.

У Алипа на данный момент остался год до окончания контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

"По Нуралы в ближайшее время будем обсуждать улучшение и продление контракта с "Зенитом". Интерес из других клубов? Он есть, но на данный момент мы сконцентрированы на "Зените", - сообщили в агентстве PC Management.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алип провел за "Зенит" 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в недавнем Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.