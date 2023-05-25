Появилась информация о переходе Нуралы Алипа в новый клуб

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 17:05
©fc-zenit.ru

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алип остается в сфере интересов "Сочи". Клуб продолжает следить за футболистом, но пока не делал официальных предложений, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Ранее уже фигурировала информация об интересе "Сочи" к Алипу, когда черноморскую команду возглавлял Курбан Бердыев.

23-летний футболист выступает за "Зенит" с февраля 2022 года. На счету казахстанца 23 матча без результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он не проходит в состав петербуржцев, проведя всего шесть игр.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2 ЦСКА М 28 16 6 6 52-26 54
3 Спартак М 28 15 8 5 60-37 53
4 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7 Динамо М 28 13 6 9 47-38 45
8 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9 Локомотив М 28 11 6 11 47-43 39
10 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12 Крылья Советов 28 7 8 13 30-43 29
13 Пари Нижний Новгород 28 7 6 15 32-48 27
14 Факел 28 5 12 11 34-46 27
15 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16 Торпедо М 28 2 5 21 18-56 11

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Метки:
Сочи ФК Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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