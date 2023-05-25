Понижение, смена клуба или домой? Где окажется дебютант сборной Казахстана после вылета из РПЛ

Автор: Димаш Тулегенов

До конца сезона в российской премьер-лиге (РПЛ) осталось два тура, но уже известен и чемпион, и те два клуба, которые покинут высший дивизион. К сожалению, в первую лигу отправятся и подмосковные "Химки", за которые выступает футболист сборной Казахстана Лев Скворцов. Корреспондент Vesti.kz - о будущем 23-летнего игрока.

Скворцов перешел в "Химки" в феврале этого года, а до этого он выступал исключительно на родине - за "Астану", "Атырау" и "Туран". Спустя месяц универсальный фланговый игрок впервые в карьере был вызван в сборную Казахстана, и даже сыграл в историческом матче против Дании (3:2), проведя на поле порядка часа после выхода на замену в первом тайме.

В первых четырех матчах РПЛ после подписания контракта с клубом Скворцов раз за разом оставался на скамейке запасных. Доверия от Спартака Гогниева не было. И лишь после увольнения этого специалиста Лев познал, что такое футбол в высшем российском дивизионе.

9 апреля он дебютировал в футболке "Химок", выйдя на замену в концовке матча с ЦСКА (0:3). Тогда исполняющим обязанности главного тренера был Ринат Билялетдинов. В следующем туре на тренерском мостике был уже Андрей Талалаев, и в той игре казахстанец снова просидел на лавке. Однако в последующих пяти матчах Скворцов отыграл без замен почти полтысячи минут, став незаменимым футболистом в составе клуба.

Однако в этих играх "Химки" добились лишь одной победы, когда обыграли "Торпедо" (4:2). Всего за пять туров команда набрала четыре очка с общей разницей мячей 6:12. Скворцов отметился не только максимальным временем на поле, но и двумя предупреждениями.

Контракт Льва с "Химками" действует до конца июня этого года. Еще на прошлой неделе агент футболиста Дмитрий Селюк, размышляя о будущем своего клиента, сказал следующее:

Уже сейчас есть несколько российских клубов, которые хотели бы подписать Леву. Есть вероятность, что из других чемпионатов им тоже заинтересуются. Однако сейчас для нас более приоритетны "Химки", которые готовы продлить с ним соглашение хоть сегодня. Но важно, чтобы клуб остался в премьер-лиге. В целом, Лева играет очень хорошо, Андрей Талалаев им доволен. Самому игроку опять же комфортно в "Химках". Но посмотрим, как в итоге команда закончит сезон и дальше примем решение.

Теперь уже точно известно, что "Химки" в следующем сезоне будут представлены в первой лиге России, и выступление в этом чемпионате вряд ли входит в приоритетные цели перспективного футболиста. Если принято говорить, что уровень РПЛ упал после того, как клубы оттуда перестали иметь возможность выступать в еврокубках, то что говорить о первой лиге? Все и так понятно.

Лев еще достаточно молодой, и впереди у него длинная карьера. Поэтому для Скворцова было бы хорошо остаться в чемпионате, с которым он, наконец, как следует познакомился. Кардинально что-то менять и открывать для себя новую страну будет не совсем логично, ведь там этот путь Льву предстоит пройти заново. Последние месяцы в России были нелегкими, но сезон казахстанец завершает как игрок старта. Поэтому идея остаться в РПЛ со стороны выглядит заманчивой. Но, опять же, зависит от того, какой клуб предложит Скворцову контракт, и будут ли вообще предложения.

Другая альтернатива - это вернуться в Казахстан, но выступать уже за более амбициозный клуб. Единственный полноценный сезон в КПЛ он провел в прошлом году в составе вылетевшего из вышки "Турана". Кстати, действительно любопытная деталь: Скворцов менее чем за год вылетел из высших дивизионов в двух странах. Но винить именно его в этом, конечно, глупо, это не более чем совпадение.

После яркого дебюта в сборной Казахстана и обретения статуса основного игрока в клубе РПЛ Скворцов может заинтересовать клубы из первой пятерки КПЛ. Но захочет ли сам футболист возвращаться назад, когда для многих молодых игроков даже отъезд в соседнюю Россию - большой шаг вперед? Вероятно, не захочет. Впрочем, как и оставаться в "Химках" ради игры во втором дивизионе.

Поэтому оптимальным вариантом для Скворцова было бы заключить контракт с другим клубом РПЛ. Он почувствовал эту лигу, понял, что способен конкурировать на этом уровне. Теперь нужно закрепить результат, но с клубом, который будет соответствовать его амбициям. Конечно, мы не подразумеваем топы уровня "Зенита" или ЦСКА, но в условном "Оренбурге" или "Урале" футболист бы не затерялся.

Напомним, что по итогам сезона 2022/23 из РПЛ вылетели "Химки" и "Торпедо", а чемпионом стал питерский "Зенит", в составе которого выступает казахстанский защитник Нуралы Алип. В субботу "Химки" примут у себя дома "Урал", а 3 июня на выезде сыграют с "Пари НН" в заключительном 30-м туре чемпионата.

Фото: ФК "Химки"©️