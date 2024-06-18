"Он хочет в Европу. Респект!" Почему Зайнутдинова не будет в "Зените"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 11:54
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История с возможным переходом Бахтиера Зайнутдинова в "Зенит" подходит к концу - с высокой вероятностью игрок не переедет в Санкт-Петербург. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему казахстанцу вновь стоит поаплодировать за свои принципы в построении карьеры. 

Предложение "Зенита" это в действительности огромный соблазн, в частности, для Зайнутдинова. Знакомая лига, доминирующая команда, отличные финансовые условия, есть напарник по сборной и не надо привыкать к быту. 

Казалось, переходи и будь спокоен ближайшие несколько лет при шикарном контракте. Тем более, когда твой правообладатель, то есть "Бешикташ" готов тебя продавать и по сути уже согласовал сделку с "Зенитом".

Но Зайнутдинов пошел на принцип и устоял. И тут стоит вспомнить слова агента хавбека Евгения Новикова в интервью Vesti.kz: 

"К Бахтиеру действительно есть постоянный интерес от топ-клубов РПЛ. Но у игрока была мечта попробовать себя в другом чемпионате и она остается.

Звонки из России поступают, но я знаком со всеми руководителями. Они могут спросить, "можем ли поговорить?", но на данный момент ответ таков - нам неинтересно. На этом все заканчивается". 

Зайнутдинов настойчив, если уходить из "Бешикташа", то исключительно в топ-5 лиг Европы. По словам того же Новикова, команду в Германии, Франции и Италии ему найдут легко. Другое дело, готовы ли они будут платить столько же, сколько потратил "Бешикташ" при его выкупе из ЦСКА - около 4,5 млн евро. 

При этом, Зайнутдинову уже выражают уважение даже в России. Известный журналист и блогер Павел Городницкий дал оценку решению Бахтиера: 

"Зайнутдинов взял и отказал "Зениту", сказал, что хочет строить карьеру в Европе - Респект! Его сейчас можно затащить в Санкт-Петербург только какой-то космической, нереальной, неадекватной зарплатой.

Зайнутдинов четко сказал - в Россию не собираюсь, мечтают попасть в Европу. Молодец!"

Еще один фактор указывающий на срыв по трансферу Зайнутдинова в "Зенит", новость о том, что в команду Сергея Семака переедет левый латераль "Крыльев Советов" Юрий Горшков. Получается, "Зенит" переключился на альтернативный вариант и близок именно к этому трансферу. 

История Бахтиера с "Зенитом" практически закончена, однако, его будущее по-прежнему под вопросом, ведь его статус в "Бешикташе" сейчас непонятен. Это лето еще может стать поворотным в истории нашего футбола, ведь Зайнутдинов имеет шансы перебраться в топ-лигу и стать первым реальным воспитанником казахстанского футбола в одном из лучших европейских чемпионатов. 

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Бешикташ ФК Казахстанцы за границей Зенит

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