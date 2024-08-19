Одноклубник Алипа нарушил ПДД на 850 тысяч

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 23:34
©ФК "Зенит"

Атакующий полузащитник "Зенита" Максим Глушенков совершил нарушений ПДД на 160 тысяч рублей (свыше 850 тысяч тенге), сообщают Vesti.kz.

По информации Mash одноклубник защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа большая часть штрафов получил за превышение скорости - 126 раз.

Кроме того, футболист четырежды игнорировал дорожные знаки и разметку, столько же раз не оплачивал платный проезд, девять раз парковался в запрещенных местах и дважды проезжал на красный свет. Всего у Глушенкова числится 160 штрафов.

Тем временем сам Глушенков недавно получил серьезную травму - перелом лучевой кости со смещением - и перенес операцию.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Штраф

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