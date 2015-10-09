Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Одним голом обернулся матч клуба Алипа в РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура чемпионата России, сообщают Vesti.kz

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 69-й минуте — Нино точным ударом принёс "Зениту" три очка.

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл весь матч целиком.

После этой встречи питерцы с 36 баллами идут третьими в таблице, тогда как "Рубин", имея 23 очка, занимает седьмое место.

В следующем туре "Зенит" 6 декабря сыграет с "Акроном", а "Рубин" в тот же день встретится с "Ростовом".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 17 11 4 2 34-10 37
2 ЦСКА М 17 11 3 3 28-14 36
3 Зенит 17 10 6 1 32-12 36
4 Локомотив М 17 9 7 1 35-21 34
5 Балтика 17 8 8 1 22-7 32
6 Спартак М 17 8 4 5 25-22 28
7 Рубин 17 6 5 6 16-20 23
8 Акрон Тл 17 5 6 6 22-24 21
9 Динамо М 17 5 5 7 26-25 20
10 Ахмат 17 5 4 8 21-25 19
11 Ростов 17 4 6 7 13-20 18
12 Крылья Советов 17 4 5 8 20-31 17
13 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
14 Оренбург 17 2 6 9 17-28 12
15 Пари НН 17 3 2 12 11-28 11
16 Сочи 16 2 2 12 14-37 8

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Краснодарский край, Сочи   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Сочи
Сочи
(Сочи)
- : -
Динамо Мх
Динамо Мх
(Махачкала)
