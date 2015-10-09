Одним голом обернулся матч клуба Алипа в РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура чемпионата России, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 69-й минуте — Нино точным ударом принёс "Зениту" три очка.

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и отыграл весь матч целиком.

После этой встречи питерцы с 36 баллами идут третьими в таблице, тогда как "Рубин", имея 23 очка, занимает седьмое место.

В следующем туре "Зенит" 6 декабря сыграет с "Акроном", а "Рубин" в тот же день встретится с "Ростовом".

