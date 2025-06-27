Российский спортивный портал "Спорт День за Днем" поместил защитника сборной Казахстана и российского "Зенита" Нуралы Алипа в список игроков, которым надо покинуть клуб, сообщают Vesti.kz.

Срок контракта: до 30 июня 2028 года.

Количество матчей в сезоне-2024/25: 29/43 (19/30 в РПЛ).

На две позиции в центре защиты у "Зенита" претендуют четыре человека, и среди них Алип выглядит аутсайдером, что заметно по игровому времени:

Алип много ошибался, а самое главное - он потерял свое преимущество. Раньше Семак выпускал Алипа в защите как гражданина страны ЕАЭС, чтобы уложиться в лимит на легионеров. Но после того, как Дуглас Сантос стал гражданином России, в этом пропала надобность.

Нино - 2570 минут, 30 - матчей в старте.Страхинья Эракович - 1605 минут, 19 матчей - в основном составе.Ваня Дркушич - 445 минут, 5 матчей - в основном составе (в отличие от Алипа пришел в "Зенит" только в январе);Нуралы Алип - 984 минуты, семь матчей - в стартовом составе.

Алип по-прежнему вызывается в сборную Казахстана, но отсутствие игровой практики сказывается на его уровне. Именно после ошибки 25-летнего защитника казахстанцы пропустили единственный мяч от Северной Македонии в матче отбора к Чемпионату мира-2026. Казахстан проиграл тот матч (0:1) и, по сути, лишился шансов выйти в финальный турнир.

Если так будет и дальше продолжаться, то Алип потеряет место и в национальной команде. Поэтому ему стоит уйти в команду РПЛ рангом ниже или вернуться в чемпионат Казахстана, чтобы приносить пользу своей стране.



