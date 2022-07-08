Нуралы Алип попал в топ-11 после завоевания второго трофея

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип попал в символическую команду турнира после досрочной победы на предсезонном турнире "Кубок PARI Премьер" вместе с "Зенитом" из Санкт-Петербурга, передает корреспондент Vesti.kz.

"Зенит" одержал три победы подряд, а казахстанец стал одним из двух лучших центральных защитников турнира.

"Схема 4-3-3 – идеальный вариант для атакующей игры во владение. С такой командой можно взять еще один трофей 🔝", - говорится в сообщении.

Напомним, Алип в составе "Зенита" стал чемпионом России, а 9 июля команда Сергея Семака сыграет против "Спартака" за Суперкубок России.

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