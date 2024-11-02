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Нуралы Алип помог "Зениту" выиграть матч РПЛ

©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл с махачкалинским "Динамо" в матче 14 тура Российской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "сине-бело-голубых" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

За "Зенит" отличились бразильский защитник Нино и аргентинский форвард Лусиано Гонду. Бразилец, забил на 12 минуте, а аргентинец на 15-й.

На 60-й минуте игрок гостей Сослан Кагермазов размочил счет для "Динамо", установив окончательный результат.

Отметим, что на 59-й минуте в составе "Зенита" появился защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, заменивший Нино.

"Зенит" набрал 33 очка и занимает второе место в РПЛ. У лидирующего "Краснодара" столько же баллов и матч в запасе.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 ЦСКА М 13 7 3 3 22-7 24
6 Спартак М 13 6 4 3 19-12 22
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9 Акрон Тл 13 3 4 6 17-26 13
10 Крылья Советов 13 3 3 7 12-19 12
11 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
12 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
13 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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