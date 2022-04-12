Стала известна сумма, за которую "Зенит" может выкупить у "Кайрата" защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграмм-канала ZenitCafe, клуб из Санкт-Петербурга может за три миллиона евро получить права на Алипа и подписать полноценный контракт.

Казахстанский защитник выступает за российскую команду на правах аренды - соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Добавим, что ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего центрального защитника в 1,7 миллиона евро.

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