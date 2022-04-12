Названа сумма трансфера Алипа для "Зенита"

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:32

Стала известна сумма, за которую "Зенит" может выкупить у "Кайрата" защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграмм-канала ZenitCafe, клуб из Санкт-Петербурга может за три миллиона евро получить права на Алипа и подписать полноценный контракт.

Казахстанский защитник выступает за российскую команду на правах аренды - соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Добавим, что ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего центрального защитника в 1,7 миллиона евро.

Иногда даже "жестко". Алип - об адаптации в "Зените" и замене в непростой момент

 

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Футбольные трансферы


Футбол Россия
0
Сегодня 16:32
© 2008 - 2022 ТОО «EML»