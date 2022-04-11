Иногда даже "жестко". Алип - об адаптации в "Зените" и замене в непростой момент

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Зенита" Нуралы Алип в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, как идет его адаптация в российском клубе и Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды до конца сезона.

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- В матче с "Ахматом" вы вышли на замену в не самый простой момент на 65-й минуте. Как это выглядело вашими глазами?

- Когда начался второй тайм, главный тренер сразу отправил разминаться меня, Магу Оздоева и Лешу Сутормина. При этом никак не думал, что первым из нашей тройки выйду на замену. Поэтому, когда позвали к скамейке на 63-й минуте, сам этому удивился. Даже думал сначала, что зовут не меня, а Магомеда Оздоева. Но потом, конечно, быстро переоделся и на поле.

- С каким заданием вас выпускали?

- Отодвинуть игру от своих ворот. Было видно, что мы в обороне чуть-чуть просаживаемся, а "Ахмат" начинает усиленно атаковать, чтобы сравнять счет. Тем более соперник тоже выпустил нападающего Себаи. Мы перестроились на игру в три центральных защитника и свою задачу, думаю, выполнили - не пропустили, а сами забили второй. Причем, пацаны, которые тоже вышли на замену.

- Знали, что "Зенит" очень давно не выигрывал в Грозном в матчах чемпионата?

- Серьезно?

- 7 лет.

- Если честно, не знал. И не ожидал, что настолько трудно здесь будет играть. Но вообще заметил, что гостевые матчи в целом нам в последнее время не просто даются.

- В чем тут дело?

- Возможно, в полях. Мы привыкли к хорошим. Нет, в Грозном или Сочи оно неплохое. Просто трава высоковата. Ну и, конечно, мотивация у хозяев при своих болельщиках с "Зенитом" огромная. Будь то "Крылья Советов" или "Сочи". Поэтому очень рад, что обыграли "Ахмат".

- В "Зените" и Петербурге уже освоились?

- Да! Шутим уже с пацанами. Раньше они меня в основном только поддерживали, а теперь прикалываются. Иногда даже "жестко". Значит, становлюсь в команде своим (улыбается).

Напомним, 22-летний Алип принимал участие в четырех матчах за "Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ. Следующую игру питерцы проведут на своем поле с "Уралом" 16 апреля.

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