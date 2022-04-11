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Иногда даже "жестко". Алип - об адаптации в "Зените" и замене в непростой момент

Иногда даже "жестко". Алип - об адаптации в "Зените" и замене в непростой момент
©fc-zenit.ru
Новости спорта Футбол Россия

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Зенита" Нуралы Алип в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, как идет его адаптация в российском клубе и Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды до конца сезона.

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- В матче с "Ахматом" вы вышли на замену в не самый простой момент на 65-й минуте. Как это выглядело вашими глазами?

- Когда начался второй тайм, главный тренер сразу отправил разминаться меня, Магу Оздоева и Лешу Сутормина. При этом никак не думал, что первым из нашей тройки выйду на замену. Поэтому, когда позвали к скамейке на 63-й минуте, сам этому удивился. Даже думал сначала, что зовут не меня, а Магомеда Оздоева. Но потом, конечно, быстро переоделся и на поле.

- С каким заданием вас выпускали?

- Отодвинуть игру от своих ворот. Было видно, что мы в обороне чуть-чуть просаживаемся, а "Ахмат" начинает усиленно атаковать, чтобы сравнять счет. Тем более соперник тоже выпустил нападающего Себаи. Мы перестроились на игру в три центральных защитника и свою задачу, думаю, выполнили - не пропустили, а сами забили второй. Причем, пацаны, которые тоже вышли на замену.

- Знали, что "Зенит" очень давно не выигрывал в Грозном в матчах чемпионата?

- Серьезно?

- 7 лет.

- Если честно, не знал. И не ожидал, что настолько трудно здесь будет играть. Но вообще заметил, что гостевые матчи в целом нам в последнее время не просто даются.

- В чем тут дело?

- Возможно, в полях. Мы привыкли к хорошим. Нет, в Грозном или Сочи оно неплохое. Просто трава высоковата. Ну и, конечно, мотивация у хозяев при своих болельщиках с "Зенитом" огромная. Будь то "Крылья Советов" или "Сочи". Поэтому очень рад, что обыграли "Ахмат".

- В "Зените" и Петербурге уже освоились?

- Да! Шутим уже с пацанами. Раньше они меня в основном только поддерживали, а теперь прикалываются. Иногда даже "жестко". Значит, становлюсь в команде своим (улыбается).

Напомним, 22-летний Алип принимал участие в четырех матчах за "Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ. Следующую игру питерцы проведут на своем поле с "Уралом" 16 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2 Динамо М 24 15 4 5 43-24 49
3 ЦСКА М 24 13 4 7 36-24 43
4 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6 Локомотив М 23 10 7 6 33-29 37
7 Крылья Советов 24 10 5 9 30-26 35
8 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9 Спартак М 24 8 6 10 27-32 30
10 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11 Нижний Новгород(II) 24 7 6 11 22-34 27
12 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15 Арсенал Т 24 5 6 13 24-49 21
16 Уфа 24 4 9 11 22-34 21

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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