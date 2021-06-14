Назван новый клуб Дмитрия Шомко. Футболист сборной Казахстана остается в РПЛ

Защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко продолжит карьеру в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, "Нижний Новгород" планирует привлечь Шомко, который из-за травмы не сумел себя полностью проявить в "Роторе".

Как известно, "Нижний Новгород" должен возглавить болгарский специалист Станимир Стойлов, а его помощником в новом клубе может стать нынешний наставник "Тобола" Григорий Бабаян.

"Нижний Новгород", завершивший сезон на третьем месте в ФНЛ (второй по силе дивизион в России), вышел в РПЛ напрямую из-за того, что ставший вторым "Оренбург" не получил лицензию для выступления в премьер-лиге.

Напомним, что "Ротор", в который в начале года перешел Шомко, финишировал на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

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