Нападающий сборной Казахстана заинтересовал участника еврокубков от РПЛ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересован "Сочи", который по итогам сезона занял пятое место в РПЛ и завоевал путевку в Лигу конференций.

"К нападающему сборной Казахстана Алексея Щеткина есть интерес в России. Одним из клубов, кто готов рассмотреть вариант с приглашением габаритного форварда, является "Сочи", - сообщает источник.

Минувший сезон Щеткин провел в "Роторе", куда перешел зимой. Казахстанец провел за волгоградский клуб пять матчей и забил два гола.

По итогам сезона-2020/21 "Ротор" вылетел из РПЛ. Вместе с Щеткиным российский клуб покинули его партнер по сборной Дмитрий Шомко и другой экс-представитель "Астаны" Иван Маевский.

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