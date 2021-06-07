Футболисты сборной Казахстана покинули клуб после вылета из РПЛ

Футбольный клуб "Ротор" расстался с игроками сборной Казахстана Алексеем Щеткиным и Дмитрием Шомко. Также его расположение покинул другой экс-представитель "Астаны" Иван Маевский. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в Instagram.

"Щеткин и Шомко покинули "Ротор". Вылетевший в ФНЛ волгоградский клуб приступил к подготовке к новому сезону, но на подмосковном УТС не оказалось казахстанцев Алексея Щеткина и Дмитрия Шомко. Как и Ивана Маевского", - говорится в сообщении источника.

Напомним, что "Ротор" по итогам минувшего сезона занял в турнирной таблице 15-е место, отправившее команду на понижение. В состав россиян все трое перешли зимой из "Астаны". Их контракты, по данным Transfermarkt, были рассчитаны до 30 июня.

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