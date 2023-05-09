Миллионы премиальных! Сколько Алип получил от "Зенита" за победу в историческом матче

Новости спорта Футбол Россия
9 мая 13:40
©ФК "Зенит"

Футболисты "Зенита" получили премиальные за победу над московским "Спартаком" (3:2) в 26 туре российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этому успеху команда досрочно завоевала пятое подряд чемпионство, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "РБ Спорт", игроки, вышедшие в стартовом составе, получили по пять миллионов рублей (28,7 миллиона тенге). Те, кто остался у питерцев в запасе, получили по два миллиона рублей (11,4 миллиона тенге). В числе вторых и 23-летний казахстанский защитник Нуралы Алип. Он на поле в конечном итоге так и не вышел.

В завершающемся сезоне Алип принял участие в девяти матчах "Зенита" во всех турнирах. За предоставленное время он получил два предупреждения. Стоит отметить, что в РПЛ он сыграл лишь четыре раза по итогам 26 туров.

Для Алипа это уже второе кряду чемпионство в РПЛ в составе сине-бело-голубых. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2 ЦСКА М 26 15 6 5 48-24 51
3 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4 Спартак М 26 14 7 5 57-35 49
5 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7 Динамо М 26 12 6 8 44-35 42
8 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9 Локомотив М 26 10 5 11 45-42 35
10 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12 Крылья Советов 26 6 7 13 26-42 25
13 Пари Нижний Новгород 26 6 6 14 28-47 24
14 Факел 26 4 12 10 33-45 24
15 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16 Торпедо М 26 2 5 19 18-50 11

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Зенит Спартак Москва Алип Нуралы Казахстанцы за границей Казахстан Россия

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