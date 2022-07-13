"Матч ТВ" отметил прогресс Алипа в "Зените"

"Матч ТВ" разобрал ситуацию с центральными защитниками в "Зените", отметив прогресс футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22-летний Алип выступает за питерский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" десять матчей и помог выиграть чемпионат России.

"Ловрен пропустил почти всю предсезонную подготовку с "Зенитом". Еще весной Сергей Семак нашел, кем заменить 33-летнего хорвата. Сейчас в центре обороны наигрывается пара Чистяков - Алип (выходили против ЦСКА и "Спартака" в последних двух матчах), при необходимости в центре обороны может сыграть и Дуглас Сантос. Здесь стоит отметить прогресс игрока сборной Казастана Нуралы Алипа, который зимой зацепился за свой шанс, удачно прошел просмотр и перешел в лучшую команду России. Пока он только в аренде до конца года с правом выкупа. Семак отмечает, что Алип на данный момент готов лучше, чем Ловрен и новичок Родриго.

Центр обороны "Зенита" сейчас выглядит самым мощным во всей РПЛ, впрочем, как и остальные линии. Начинать сезон, правда, придется резервным вариантом Чистяков - Алип, но когда форму наберут Родриго и Ловрен, то место в старте, скорее всего, достанется легионерам, а на скамейке у Семака будут два крепких резервиста. Ни у кого больше в лиге такой роскоши нет. А ведь в заявке есть Арсен Адамов, также способный сыграть в центре, а еще воспитанник клуба Илья Скроботов, которому Семак давал игровое время на Кубке Премьер", - пишет издание.

Добавим, что Алип в составе "Зенита" также выиграл предсезонный "Кубок PARI Премьер" и Суперкубок России. Старт в новом сезоне РПЛ намечен на 15 июля.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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