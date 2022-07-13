"Матч ТВ" отметил прогресс Алипа в "Зените"

"Матч ТВ" разобрал ситуацию с центральными защитниками в "Зените", отметив прогресс футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
22-летний Алип выступает за питерский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" десять матчей и помог выиграть чемпионат России.
"Ловрен пропустил почти всю предсезонную подготовку с "Зенитом". Еще весной Сергей Семак нашел, кем заменить 33-летнего хорвата. Сейчас в центре обороны наигрывается пара Чистяков - Алип (выходили против ЦСКА и "Спартака" в последних двух матчах), при необходимости в центре обороны может сыграть и Дуглас Сантос. Здесь стоит отметить прогресс игрока сборной Казастана Нуралы Алипа, который зимой зацепился за свой шанс, удачно прошел просмотр и перешел в лучшую команду России. Пока он только в аренде до конца года с правом выкупа. Семак отмечает, что Алип на данный момент готов лучше, чем Ловрен и новичок Родриго.
Центр обороны "Зенита" сейчас выглядит самым мощным во всей РПЛ, впрочем, как и остальные линии. Начинать сезон, правда, придется резервным вариантом Чистяков - Алип, но когда форму наберут Родриго и Ловрен, то место в старте, скорее всего, достанется легионерам, а на скамейке у Семака будут два крепких резервиста. Ни у кого больше в лиге такой роскоши нет. А ведь в заявке есть Арсен Адамов, также способный сыграть в центре, а еще воспитанник клуба Илья Скроботов, которому Семак давал игровое время на Кубке Премьер", - пишет издание.
Добавим, что Алип в составе "Зенита" также выиграл предсезонный "Кубок PARI Премьер" и Суперкубок России. Старт в новом сезоне РПЛ намечен на 15 июля.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Казахстан
|4
|3
|1
|0
|6-2
|10
|2
|Словакия
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|3
|Азербайджан
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|4
|Беларусь
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|3
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|5
|ЦСКА М
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|6
|Локомотив М
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|8
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|10
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|11
|Пари Нижний Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|16
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
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